Çanakkale ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava koşulları ülke genelinde etkisini sürdürürken kar yağışının devam ettiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu Konya ve Çanakkale'de veliler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte, Çanakkale ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
Çanakkale ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları sonrası "Okullar tatil mi? Yarın okul var mı?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Çanakkale ve Konya'da okulların tatil edilip edilmediği veliler ve öğrenciler tarafındna merak ediliyor. İşte, Çanakkale ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Çanakkale'de okullar tatil olacak mı?
ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.
Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.
KONYA'DA YARIN OKULLAR KAR TATİLİ Mİ?
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.
Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile yarın (Çarşamba) zamanla Marmara bölge geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege, Marmara'nın kuzey ve batısı, Konya çevreleri ile yarın (Çarşamba) Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Ankara : Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4
İstanbul : 12.01.2022 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13.01.2022 Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7
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