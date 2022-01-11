İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.