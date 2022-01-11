İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul’da bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, öğrenciler, veliler ve öğretmenler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Peki; 12 Ocak İstanbul’da kar tatili var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!
İstanbul kar tatili var mı 12 Ocak! İstanbul yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul kar tatili var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 12 Ocak İstanbul yarın okullar tatil mi?
12 OCAK İSTANBUL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak.
İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, MGM'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında da "Rüzgarın Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
- Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek?
- Kar tatili olan iller 12 Ocak Çarşamba! Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak hangi illerde okullar tatil?
- İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul kar yağışı gelecek mi? Meteoroloji İstanbul kar tahmini…
- PUBG ücretsiz mi? PUBG bedava mı oldu? PUBG Battlegrounds ücretsiz nasıl indirilir?
- Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
- En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...
- Avukat Dilara Yıldız kimdir? Dilara Yıldız katili Oktay Dönmez kimdir? Saplantılı eski nişanlı dehşeti…
- 1975 model Murat 124'ü 10 bin liraya hurdadan satın aldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
- EKPSS süreci tamamlanıyor! 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Engelli kamu personeli tercihleri nasıl yapılır?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak?
- Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?