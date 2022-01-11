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İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul’da bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, öğrenciler, veliler ve öğretmenler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Peki; 12 Ocak İstanbul’da kar tatili var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

İstanbul kar tatili var mı 12 Ocak! İstanbul yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul kar tatili var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 12 Ocak İstanbul yarın okullar tatil mi?

Kar tatili olan iller 12 Ocak Çarşamba! Yarın okullar tatil mi? KAR TATİLİ OLAN İLLER 12 OCAK ÇARŞAMBA! YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 OCAK İSTANBUL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, MGM'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında da "Rüzgarın Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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