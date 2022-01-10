Hayatını kaybeden Fransız piyanist Blet neden Türk ve Erdoğan sevdalısıydı? İşte PKK siyonistlere ve masonlara boyun eğmeyen piyanist
Türkiye dostu, Başkan Erdoğan destekçisi olan ve zor zamanda Fransa'daki Türkler için moral konserleri veren piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti. Peki Blet kimdir? Neden Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi bu kadar çok seviyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, terör örgütü PKK ile masonlar ve siyonistlerden defalarca ölüm tehditleri alan Blet'i anlattı. Sirene, 12 Osmanlı-Türk rapsodisi besteleyen Blet'in Türkiye'yi tanıtmak için dünyaca ünlü yıldızları ülkeye davet ettiğini dile getirdi.
Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşamını yitirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Twitter hesabından Türk dostu olarak bilinen piyanist Stephane Blet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORDU"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Türkiye'yi Fransa'da tanıtmak için Blet ile görüştüğünü belirtti. Sirene hayatını kaybeden Türk sevdalısı Fransız piyanist ile nasıl tanıştığını, "Stéphane ile uzun yıllar önce tanıştım. Ben yıllar önce Türkiye'yi Fransa'da tanıtmayı amaçlayan Red'Action isimli bir haber sitesi kurmaya karar verdim. Bunun için Türkiye aşığı ünlü Fransız piyanist Stéphane Blet ile de görüşüp projeye destek olmasını rica ettim." ifadeleriyle anlattı.
Piyanist Blet'in Türkçe'sinin de iyi olduğunu belirten Sirene, "Kendisi dünyaca ünlü bir sanatçı olmasına rağmen çok insancıl, sevecen ve yardımsever biriydi. Türkiye'yi gerçekten çok seviyordu ve Türkçesi muhteşemdi. Projeme destek olacağını söyledi ve açılış gecesinde gönüllü olarak konser verdi. Geceye katılan herkesle dost oldu." paylaşımında bulundu.
PKK TEHDİT ETTİ! SİYONİZM VE MASONLARLA MÜCADELE...
Sirene paylaşımlarına şu ifadelerle devam etti;
Stéphane sanat için sanat değil toplum için sanat anlayışını savunan biriydi. Savunduğu fikirler onu o kaçınılmaz sona sürürkledi. Birçok farklı güçlü ve tehlikeli gruba karşı dik durdu. Çok ciddi tehditler alıyordu. Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşti. Siyonizm, masonluk ile tehlikeli mücadelesinin detaylarına girmeyeceğim. Sistem karşıtı biriydi. PKK'dan tehdit alıyordu. Filistin meselesi için konserler veriyordu. Türkiye'yi tanıtmak için bütün sanatçıları ülkemize davet ediyordu.
12 OSMANLI-TÜRK RAPSODİSİ BESTELEDİ
Sadece Türkiye'yi sevmekle de kalmayan Fransız piyanist Blet, Osmanlı-Türk rapsodileri besteledi. Türkçeye yeni eserler kazandıran Blet'i anlatan Sirene, "Bana düzenli olarak kayıtlarını gönderirdi, ben de onları dinler, hayallere dalardım. Bizim bazı "sanatçılarımız" ülkemizi yerden yere vururken, o Türk ve Osmanlı musikisini dünyaya tanıtmak için 12 Osmanlı-Türk rapsodisi besteledi. Dinleyin ve dinlettirin." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK MEHMETÇİK'E MORAL KONSERİ
Fransız piyanis Stéphane Blet, Fransa'daki Türk derneklerinde Türkiye-Fransa ilişkilerinin en gergin olduğu, Avrupa'nın Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtlarına karşı olduğu bir dönemde şehit askerlerimiz için konserler düzenledi.
Stéphane'ın fikirleri bir süre sonra onun başına daha büyük belalar açmaya başladı. Sosyal medya ve YouTube sayfaları sürekli kapatılıyordu. Sirene açıklamasında, "Türkiye'de bile bazı çevrelerin "Stéphane, Erdoğan destekçisi" diye konserlerini engellediğini çok iyi biliyorum. Her şeyden haberdarım. Stéphane, bir süre sonra konser veremez oldu. Dünyada belki de 1000 yılda bir rastlanacak bir yeteneğe sahip olmasına rağmen Fransa Devleti ona takdim ettiği nişanı geri aldı. Stéphane toplumdan soyutlandı ve sanatını icra edemez hale geldi. Tabii ki hassas bir birey olarak bu olan bitenler onu derinden etkilemiş olmalı. Annesi bile tehdit alıyordu. Çok yakınında olmayanlar haricinde çevresindekilere hep çok güçlü ve savaşçı bir insan izlenimi verdi. Son nefesine kadar doğru bildikleri adına mücadele etti." ifadelerine yer verdi.
FRANSIZ KOMEDYEN İLE ÖNEMLİ PROJELER YAPACAKLARDI
Ünlü Fransız komedyen Dieudonné, benzer sebeplerden dolayı Stéphane'ın yanına İstanbul'a yerleşecekti. Sirene, 2 ünlü isimle bir röportaj yapıp yazı kaleme aldı.
Kısa bir süre sonra Stéphane Blet ve Dieudonné birlikte önemli projelere imza atmak için kolları sıvadı. Hayalleri İstanbul'u özgür düşünce ve sanat merkezi haline getirmekti.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene açıklamasında, "Stéphane, Türkiye'yi müdafaa ettiği için de çok ciddi bir bedel ödedi. Ben de burada ciddi sıkıntılar yaşarken hep arkamda durdu. İnanın bana, bazen sözde ülkemden vatandaşlar beni yerin dibine sokarken, Stéphane beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç "kendi olmaktan" vazgeçmedi." paylaşımında bulundu.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şu ifadelerle noktaladı;
"Dün gece vefat haberini aldığımda ne kadar sarsıldığımı tahmin ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu ve her ortamda korkusuzca savundu. Böyle bir sanatçı yaşarken kıymeti bilinmese de, vefatından sonra ülkemizde hatırlanmasını, adının yaşatılmasını diliyorum. Ben de her fırsatta Stéphane Blet'yi, mücadelesini, yeteneğini, sevecenliğini anlatacağım. Umarım ismi İstanbul'da sevdiği bir yere veya hayalindeki gibi uluslararası bir sanat merkezine verilir. Ben de her zaman onu kalbimde yaşatacağım. Sanatçı'nın önünde saygıyla eğiliyorum."
MÜSLÜMAN OLDU VE ADINI...
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene paylaşımında ünlü piyanistin Müslüman olduğunu ve adını değiştirdiğini de belirtti.
Sirene paylaşımında, "Bu arada benim bile bilmediğim özel bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Vefatından önce Müslüman olup Sinan ismini almış. Allah rahmet eylesin, günahlarını affetsin." ifadelerine yer verdi.
YAHUDİ LOBİLERİN HEDEFİNDEYDİ
Türkiye'ye olan sevgisiyle tanınan Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'de bulunduğu bir evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ancak Blet'in yakınları ölümün şüpheli olduğunu söylüyor. Çünkü Blet Türkiye ye olan sevgisi ve Filistinliler adına verdiği konserler nedeniyle Fransa'daki yahudi lobileri tarafından tehdit ediliyordu.
Ayrıca Fransız piyanist Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk ordusuna destek konserleri vermişti. Konserlerin ardından ise, terör örgütü PKK/YPG tarafından tehditler aldığına dair Şubat 2019'da suç duyurusunda bulunmuştu.
Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde konserleri de iptal edilmişti. 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşayan Stephen Blet, 15 Osmanlı rapsodisi bestelemişti ve çok iyi derecede Türkçe biliyordu.
AKM'DE KONSER VERECEKTİ
Blet'in vefatına ilişkin konuşan danışmanı Dilek Akdemir, ünlü piyanistle geçen yıl eylülden bu yana tanıştıklarını ve etkinliklerini planlamada piyaniste yardımcı olduğunu belirtti.
Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.
En son Blet'in 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliği düzenlemesi için anlaşma sağladıklarını anlatan Akdemir, "Gösterinin reklamları bugün yapılmaya başlamıştı, hatta biletler satışa çıkmıştı, fakat nasip olmadı." dedi.
Akdemir, Blet'in 7 Ocak'ta İsviçre'ye, Türk kökenli bir arkadaşına ziyarette bulunmak üzere gittiği, ardından Fransa'ya geçip annesini ziyaret ettikten sonra 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmeyi planladığı bilgisini paylaştı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI
Konserin ardından PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını söyleyen Blet, Şubat 2019'da Türkiye'ye gelerek, hakkındaki ölüm tehditlerine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.
Blet, konuya ilişkin "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." ifadesini kullanmıştı.
Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde boykota uğrayan Blet'in birçok konseri iptal edildi ve YouTube kanalı kapatıldı.
Kendisini "Türk hayranı" olarak tanımlayan Blet, iyi derecede Türkçe konuşuyordu.
STEPHANE BLET KİMDİR?
1969'da Paris'te doğan ve küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Stephane Blet, ABD'li klasik piyanist Byron Janis'in, yeteneğini keşfetmesi üzerine New York'a gitti ve burada bir diğer piyanist Vladimir Horowitz'in asistanlığını yaptı.
İlk albümünü 15 yaşında yayınlayan piyanist, 1986'dan itibaren uluslararası konserler vermeye başladı.
Şimdiye kadar 500 civarında beste, 15 Osmanlı Rapsodisi ve 44 plağı bulunan Blet'e, Türk halk müziği konusunda yaptığı özel çalışmalar nedeniyle 1996'da devlet nişanı verildi.
Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen ünlü piyanist 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşıyordu.
Blet, 2018'de Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk askerine destek amaçlı konser vermişti.
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