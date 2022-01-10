Hayatını kaybeden Fransız piyanist Blet neden Türk ve Erdoğan sevdalısıydı? İşte PKK siyonistlere ve masonlara boyun eğmeyen piyanist

YAHUDİ LOBİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Türkiye'ye olan sevgisiyle tanınan Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'de bulunduğu bir evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ancak Blet'in yakınları ölümün şüpheli olduğunu söylüyor. Çünkü Blet Türkiye ye olan sevgisi ve Filistinliler adına verdiği konserler nedeniyle Fransa'daki yahudi lobileri tarafından tehdit ediliyordu.

Ayrıca Fransız piyanist Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk ordusuna destek konserleri vermişti. Konserlerin ardından ise, terör örgütü PKK/YPG tarafından tehditler aldığına dair Şubat 2019'da suç duyurusunda bulunmuştu.

Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde konserleri de iptal edilmişti. 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşayan Stephen Blet, 15 Osmanlı rapsodisi bestelemişti ve çok iyi derecede Türkçe biliyordu.

AKM'DE KONSER VERECEKTİ

Blet'in vefatına ilişkin konuşan danışmanı Dilek Akdemir, ünlü piyanistle geçen yıl eylülden bu yana tanıştıklarını ve etkinliklerini planlamada piyaniste yardımcı olduğunu belirtti.

Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.

En son Blet'in 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliği düzenlemesi için anlaşma sağladıklarını anlatan Akdemir, "Gösterinin reklamları bugün yapılmaya başlamıştı, hatta biletler satışa çıkmıştı, fakat nasip olmadı." dedi.

Akdemir, Blet'in 7 Ocak'ta İsviçre'ye, Türk kökenli bir arkadaşına ziyarette bulunmak üzere gittiği, ardından Fransa'ya geçip annesini ziyaret ettikten sonra 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmeyi planladığı bilgisini paylaştı.