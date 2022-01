Hayatını kaybeden Fransız piyanist Blet neden Türk ve Erdoğan sevdalısıydı? İşte PKK siyonistlere ve masonlara boyun eğmeyen piyanist

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şu ifadelerle noktaladı;

"Dün gece vefat haberini aldığımda ne kadar sarsıldığımı tahmin ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu ve her ortamda korkusuzca savundu. Böyle bir sanatçı yaşarken kıymeti bilinmese de, vefatından sonra ülkemizde hatırlanmasını, adının yaşatılmasını diliyorum. Ben de her fırsatta Stéphane Blet'yi, mücadelesini, yeteneğini, sevecenliğini anlatacağım. Umarım ismi İstanbul'da sevdiği bir yere veya hayalindeki gibi uluslararası bir sanat merkezine verilir. Ben de her zaman onu kalbimde yaşatacağım. Sanatçı'nın önünde saygıyla eğiliyorum."