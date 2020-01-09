HDP'li Meral Danış Beştaş Sakine Cansız'ı anma törenine katıldı
HDP’li vekillerin terör aşkı bitmiyor. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Paris’te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile Leyla Söylemez ve Fidan Doğan'ı anma toplantısına katıldı.
Parti temsilciliğinde HDP'li milletvekillerinin de katıldığı bir anma etkinliği düzenlendi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Twitter'da skandal anma töreninde çekilen fotoğrafları çok konuşulacak bir notla birlikte paylaştı.
HDP'Lİ BEŞTAŞ'TAN KÜSTAH PAYLAŞIM
HDP'li Vekil Meral Danış Beştaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor. 7 yıl önce bugün Paris'te üç Kürt kadın siyasetçi aramızdan alındı ve hala failler cezasız. 9 Ocak Çözüm ve Barış'ı hedefledi. Çözüm ve Barış'a sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saygıyla.
PKK'nın kurucularından Sakine Cansız (54), Leyla Söylemez (24) ve Fidan Doğan (28), 9 Ocak'ta Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi Ömer Güney'in Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan, tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yatırımcıların gözdesi Türkiye oldu!
- Yerli kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- ABD'de savaş anketi! Halk ne diyor?
- CHP'den skandal teklif! Geri adım attı
- Kanlı plan ortaya çıktı! Ankara'yı kana bulayacaklardı
- FETÖ'nün finansal kodları! Lokum, lahmacun...
- Dünya gündemine oturdu! Hamaney'den Trump paylaşımı
- Başkan Erdoğan: Tüm yargı dünyasına sesleniyorum...
- Kanal İstanbul yalanları ve gerçekler!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!