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HDP'li Meral Danış Beştaş Sakine Cansız'ı anma törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
HDP'Lİ VEKİL PKK'LI TERÖRİSTLERİ ANMA TÖRENİNDE

’li vekillerin terör aşkı bitmiyor. HDP Siirt Milletvekili , ’te öldürülen 'nın kurucularından ile ve 'ı anma toplantısına katıldı.

Parti temsilciliğinde 'li milletvekillerinin de katıldığı bir anma etkinliği düzenlendi. HDP Siirt Milletvekili , Twitter'da skandal anma töreninde çekilen fotoğrafları çok konuşulacak bir notla birlikte paylaştı.

HDP'Lİ BEŞTAŞ'TAN KÜSTAH PAYLAŞIM

HDP'li Vekil Meral Danış Beştaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor. 7 yıl önce bugün Paris'te üç Kürt kadın siyasetçi aramızdan alındı ve hala failler cezasız. 9 Ocak Çözüm ve Barış'ı hedefledi. Çözüm ve Barış'a sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saygıyla.

'nın kurucularından (54), (24) ve (28), 9 Ocak'ta 'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi 'in Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan, tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.

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