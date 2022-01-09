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İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Atatürk'e saygısızlığa soruşturma! Müfettiş görevlendirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ndeki Atatürk’e saygısızlığa soruşturma! Müfettiş görevlendirildi

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yer alan videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı. Söz konusu olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, okul yönetiminin gerekli işlemleri başlattığı ve olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı bildirildi. Söz konusu skandalı araştırması için müfettiş görevlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanılırken, lisenin öğrencilerinin yaptığı açıklamada ise "Biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video sosyal medyada adeta infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Videoda okul yatakhanesinde öğrencilerden M.B, elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başladığı görülüyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından M.A.U'nun da kahkahalar attığı görülen videoda, "Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk" dedikten sonra küfrettiği duyuluyor. Olayın hemen ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu öğrenciler hakkında okul tarafından disiplin işlemi uygulandığı ve konuyu ayrıntılı olarak incelemesi için müfettiş görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA: KINIYORUZ

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrenciler yayınlanan videolara sessiz kalmadı. Öğrencilerin yaptığı toplu açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Biz Karanlığı Ezenlerin Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi Öğrencileriyiz. 8 Ocak Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sizler gibi üzüntüyle ve öfkeyle izledik. 1908 yılında kurulan Balkan Savaşları'nda bu ülkenin kurulması için öğrencilerini şehit veren bu köklü okulda, ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daima izinden yürüyen, biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz. Bu olayı unutmayacağımıza takipçisi olacağımıza söz veriyoruz."

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