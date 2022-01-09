İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ndeki Atatürk’e saygısızlığa soruşturma! Müfettiş görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanılırken, lisenin öğrencilerinin yaptığı açıklamada ise "Biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video sosyal medyada adeta infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.