İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Atatürk'e saygısızlığa soruşturma! Müfettiş görevlendirildi
Son dakika haberleri... Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yer alan videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı. Söz konusu olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, okul yönetiminin gerekli işlemleri başlattığı ve olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı bildirildi. Söz konusu skandalı araştırması için müfettiş görevlendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanılırken, lisenin öğrencilerinin yaptığı açıklamada ise "Biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video sosyal medyada adeta infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Videoda okul yatakhanesinde öğrencilerden M.B, elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başladığı görülüyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından M.A.U'nun da kahkahalar attığı görülen videoda, "Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk" dedikten sonra küfrettiği duyuluyor. Olayın hemen ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu öğrenciler hakkında okul tarafından disiplin işlemi uygulandığı ve konuyu ayrıntılı olarak incelemesi için müfettiş görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.
ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA: KINIYORUZ
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrenciler yayınlanan videolara sessiz kalmadı. Öğrencilerin yaptığı toplu açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Biz Karanlığı Ezenlerin Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi Öğrencileriyiz. 8 Ocak Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sizler gibi üzüntüyle ve öfkeyle izledik. 1908 yılında kurulan Balkan Savaşları'nda bu ülkenin kurulması için öğrencilerini şehit veren bu köklü okulda, ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daima izinden yürüyen, biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz. Bu olayı unutmayacağımıza takipçisi olacağımıza söz veriyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi okul Kabataş Erkek lisesi puanları nasıl, ücretli mi?
- Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…
- Deltacron nasıl anlaşılır? Yeni mutasyon Deltacron belirtileri nelerdir? Deltacron özellikleri…
- Yargı bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı dizisi var mı?
- Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı?
- Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
- Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
- TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!
- Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!
- Semra Güzel kimdir? PKK’lı teröristin sevgilisi çıkan milletvekili Semra Güzel kim?
- Evde bakım maaşı 9 Ocak! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı!