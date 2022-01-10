Öğretmenler hakkında yeni gelişme! Kanun teklifi komisyonda görüşülüyor! Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?
Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda sürüyor. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi neleri içeriyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi maddeleri neler? İşte detaylar...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda devam ediyor.
3600 EK GÖSTERGE MUHALEFETİ ENDİŞEYE SEVK ETTİ
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri anlatarak "3600 ek gösterge sözümüzün yerine getirilmesi muhalefeti endişeye sevk etmiştir. Kanunun özünde yer alan hususların eğitim camiamızda memnuniyetle karşılanması muhalefeti yine siyasi kaygılara sevk etmiş." dedi.
İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI
Çalışmada komisyon üyesi milletvekillerinin ciddi emeği olduğunu vurgulayan Çilez, "Kanun çok nettir. Getirdiği düzenlemeler milli eğitim camiamızın talepleri, milli eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır." diye konuştu.
Çilez, "Bu kanun öğretmenlik mesleğiyle ilgili içerdiği hususlar açısından camianın taleplerini karşılamaktadır ve başarılı bir çalışmadır." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER YENİ KANUNA İLİŞKİN NELER SÖYLEMİŞTİ?
(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz.
UZMAN ÖĞRETMEN NEDİR, NASIL OLUNUR?
"10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz."
"Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken onlara aynı zamanda yeni, sosyal ve özlük hakları da getiriyor."
Milli Eğitim Bakanlığına ulaşan öneriler arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi, tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği desteği verilmesi de yer aldı.
10 SORUDA ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
1- Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında kaç öğretmeni kapsayacak?
Milli Eğitim Bakanlığında 1 milyon dolayında öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerden 110 bini sözleşmeli, 750 bini kadrolu, 100 bin dolayında ise okul yöneticisi.
2- Yeni kanunla sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik ayrımı ortadan kalkacak mı?
Yeni kanunla sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılacak. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.
3- Yeni kanunda öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı uygulaması devam edecek mi?
Yeni düzenleme ile öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı artık yapılmayacak, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.
4- Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hangi planlamaları yapacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, artık öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek uygulamayı hayata geçirecek. Bu konuda adımlar da atılmaya başlandı. Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla aynı öğrencilere yönelik açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu ve bu ağdan öğretmenler, sömestirden itibaren yararlanmaya başlayabilecek.
5- Yeni kanunla öğretmenlerin kariyer basamakları nasıl olacak?
Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.
10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.
6- Uzman öğretmenlik için aday sayısı nedir?
Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor.
Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.
7- Başöğretmenlik için öğretmen aday sayısı belli midir?
Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman öğretmen de kanunun ardından başöğretmenlik için de aday adayı olmuş olacak.
Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler de düzenlenecek eğitimlere ve ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.
8 - Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilave haklar verilecek mi?
10 yılını doldurmuş öğretmenler, alan sınırlaması olmadan tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Bu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlere katıldıktan sonra sınavdan muaf tutularak uzman öğretmenliğe geçiş hakkı elde edecek.
Doktorasını tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış öğretmenler, başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak. Aynı şekilde doktora yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinden geçtikten sonra başöğretmenliğe hak kazanması bekleniyor.
Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak.
9 - Yeni kanun, öğretmenlerin 3600 ek gösterge imkanları üzerine neler getirecek?
Bu kanunla artık birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak. Bu şekilde öğretmenler, emekli olduklarında hem alacakları ikramiye hem de emekli maaşlarında bir artış yaşanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...
- Bingöl son dakika deprem! 10 Ocak Bingöl deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi
- Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
- Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 11 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik açıklamaları...
- Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? ATV yayın akışı 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası yok mu?
- KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans sınavı ne zaman yapılacak?
- Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı, hangi takımlı?
- Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
- Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali 2022 ne zaman yapılacak?
- Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı? Galatasaray teknik direktörü kim oldu?