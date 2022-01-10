Öğretmenler hakkında yeni gelişme! Kanun teklifi komisyonda görüşülüyor! Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?

5- Yeni kanunla öğretmenlerin kariyer basamakları nasıl olacak?

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.

6- Uzman öğretmenlik için aday sayısı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor.

Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.