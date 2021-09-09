İstanbul’un en kıymetli yerine yerleşti! CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu 100 yıllık taş konağa taşındı

İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.

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