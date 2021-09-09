İstanbul'un en kıymetli yerine yerleşti! CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 100 yıllık taş konağa taşındı
Rumeli Hisarı sırtındaki tarihi konağı lüks bir yapıya dönüşmek için çalışma başlatan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saray gibi lojmana yerleştiği iddia edildi. 9 dönüm arazideki lojman hem tarihi dokunun bozulması hem de harcanan masraf ile tartışma konusu oldu. Gazeteci yazar Tolga Saçıkara, "Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor. İstanbul kültürü olan bir belediye başkanının bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisine milyonlarca lira harcayarak lojman yaptırmış, saray yavrusu lojman kamuoyunda tepki uyandırmıştı.
Tartışmalı lojmanın başkanlık konutu olarak kullanılmaya başlandığı iddia edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ağustos ayının sonlarında Rumeli Hisarı'ndaki lojmana taşındığı öğrenildi. Boğaza nazır saray yavrusu lojman, drone ile havadan da görüntülendi.
"ŞEHİTLİK BÖLGESİNDE LOJMAN ŞIK DURMUYOR"
İBB lojmanlarının şehitlik bölgesinde yapılmaması gerektiğini ifade eden Gazeteci yazar Tolga Saçıkara, "Vakfa ait olan bu yer 1980 yılında İBB'ye geçiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son dönemlerde İBB'ye ait olan bir vakıfta olan lojmanı kendisi kullanmaya başlamış. Bunu gazeteci ve tarihçiler olarak doğru görmüyoruz.
Çünkü burası şehitliğe ait bir yer, hemen yan tarafında Nafi Baba şehitliği var. Kendisine farklı bir yerde lojman yapabilir mesela Süleymaniye olabilir. Bu yer İstanbul'da şehremineler genellikle ikametinin olduğu bölgedir.
Bunu daha önceki belediye başkanları yapmadı. Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor. İstanbul kültürü olan bir belediye başkanının bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" ifadelerini kullanmıştı.
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