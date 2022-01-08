08 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan halka Omicron uyarısı: Kendinizi koruyun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan halka Omicron uyarısı: Kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron' varyantına bağlı koronavirüs geçiren çoğu kişinin hastalığı hafif atlattığını belirtti. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.

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