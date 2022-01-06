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DSÖ'den Omicron açıklaması: Maalesef son varyant olmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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DSÖ’den Omicron açıklaması: Maalesef son varyant olmayacak

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un son varyant olmayacağını ve virüsün evrim geçirmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği yılın ilk basın toplantısında, geçen hafta salgının başından bu yana en yüksek Kovid-19 vakasının kaydedildiğini belirtti.

Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Omicron yüzünden hastanelerin aşırı kalabalık olduğuna değinen Ghebreyesus, personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı diğer hastalık ve yaralanmalarda "önlenebilir" ölümler gerçekleştiğine işaret etti.

Ghebreyesus, aşıların dağıtımında ve aşılara erişimde küresel eşitlik çağrısını yineledi, 109 ülkenin DSÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2021 yarısına kadar tam olarak aşılama hedefini kaçıracağı kaydetti.

- "Aşılarınızı yaptırın" çağrısı

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron'a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet etti.

Omicron'un Kovid-19'un son varyantı olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de önde gelen bir acil servis doktoru, corona virüsün Omicron varyantının, orijinal virüse kıyasla "farklı bir şekilde hasta ettiğini" söyledi.

"DAHA AZ HASTA OKSİJEN TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR, AMA SORUNLAR BİTMEDİ..."

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer, Mart 2020'deki ilk dalganın aksine, daha az hastanın oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Spencer, New York City'deki bir acil servis değişimi sırasındaki deneyimine atıfta bulunarak, "Ancak konuşulması gereken sorunlar bitmiş değil, Omicron hastaları farklı şekillerde etkiliyor" dedi.

"ÖNCEDEN VAR OLAN SAĞLIK SORUNLARINI KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Spencer, acil servislere rekor sayıda başvuran kişilere "son derece yüksek" sayıda Covid-19'lu olmayan hastanın da katıldığını söyledi. "İlk dalgalanma sırasında, acil servislerimizde gördüğümüz tek hasta tipi Covid-19'lulardı" diyen Spencer, Covid-19'un önceden var olan tıbbi durumları daha da kötüleştirdiğini açıkladı:

"Omicron diyabetli kişilerde diyabetik ketoasidoz adı verilen hayatı tehdit eden bir durumu tetikliyor. Yaşlı insanlar, yataktan kalkamayacak kadar zayıflıyor ve yürüyemez hale geliyor. Varyant kesinlikle hafife alınmamalı. Şu anda Covid-19 hastaları ile yaşlılar ve kemoterapi gören hastalar yoğun bakımlarda yan yana tedavi ediyoruz. Bu insanlar hala büyük bir tehlikede" dedi.

YENİ VAKA SAYILARI KATLANIYOR

Bununla birlikte, resmi istatistiklerin gösterdiğine göre, geçen Pazartesi günü New York'ta Covid-19 nedeniyle 5 bin 495 kişinin hastaneye kaldırıldı. Bu sayı, iki hafta öncesine göre dört kat ve Mayıs 2020'den bu yana herhangi bir noktadan daha yüksek.

Omicron'un en yaygın varyant olduğu İngiltere'de ise geçen Cuma günü yayımlanan NHS İngiltere verilerine göre, hastalarının üçte ikisi doğrudan Covid-19 ile hastaneye kaldırıldı.

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