İstanbul'da Omicron etkisi: Kıpkırmızı
Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, hızla yayılmaya devam ederken İstanbul'u da kırmızıya bürüdü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri İstanbul oldu.
Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.
Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
HES HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ
Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.
18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olmuştu.
İşte İstanbul'un yoğunluk haritası
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