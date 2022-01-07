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İstanbul'da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, hızla yayılmaya devam ederken İstanbul'u da kırmızıya bürüdü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri İstanbul oldu.

İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.

İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.

İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

HES HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.

İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olmuştu.

İstanbul’da Omicron etkisi: Kıpkırmızı

İşte İstanbul'un yoğunluk haritası

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