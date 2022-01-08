Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi! Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda "İmam Hatip Liselerinde Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.