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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi! Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

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Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi! Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Son dakika haberi... Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Peki, Doktor Nazif Yılmaz Kimdir? Memleketi neresi? Hangi görevlerde yer aldı? İşte detaylar...

SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Doktor Nazif Yılmaz atandı.

Peki, Doktor Nazif Yılmaz Kimdir? Memleketi neresi? Hangi görevlerde yer aldı? Tüm detaylar haberimizde...

DR. NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri Develi'de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda "İmam Hatip Liselerinde Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

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