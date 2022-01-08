08 Ocak 2022, Cumartesi
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Şırnak merkezli rüşvet operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Şırnak merkezli rüşvet operasyonu!

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

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