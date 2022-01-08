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Son dakika: İYİ Partili küfürbaz başkan Ahmet Erhan Göçmez hakkında flaş karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: İYİ Partili küfürbaz başkan Ahmet Erhan Göçmez hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre sosyal medya hesabından yayınladığı video ile AK Partiyi destekleyenlere ağza alınmayacak küfürler savuran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesi Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, önceki gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan ve adli merciilere sevk edilen  Göçmez, Adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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