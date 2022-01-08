08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Şanlıurfa'da alçak saldırı! Şehit ve yaralılar var

Son dakika | Şanlıurfa'da alçak saldırı! Şehit ve yaralılar var

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
ABONE OL
Son dakika | Şanlıurfa’da alçak saldırı! Şehit ve yaralılar var

Son dakika haberi...Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Araçta bulunan 3 asker şehit oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA