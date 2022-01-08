08 Ocak 2022, Cumartesi
Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde geçerli olacak bedelli askerlik başvuru ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merakla beklenen bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 17:20
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