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Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde geçerli olacak bedelli askerlik başvuru ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merakla beklenen bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 17:20
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Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bu yıl başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Memur maaş katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücretinin yeni miktarı belli oldu. Her Ocak ve Temmuz aylarında zamlanan bedelli askerlik ücretinin 2022 Ocak-Haziran dönemlerinde geçerli başvuru ücreti belli oldu. Peki, bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

Memur maaşı katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin 55 bin 194 lira olduğunu duyurdu.

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Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

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Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

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Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,