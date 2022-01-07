SON DAKİKA! Bugün seçim olsa kim kazanır? Hangi parti yüzde kaç oy alır? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı ne? Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!



Hatta bazıları ısrarla seçim tarihi verdi ama verdikleri her seçim tarihi de boş çıktı. Yine de vazgeçmediler; çünkü ellerinde onları gündeme taşıyacak başka bir siyasi malzeme yoktu. O malzemelerden biri de hâlâ açıklayamadıkları uydurulmuş "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisiydi.

Şimdi o önerinin içini 6 muhalefet partisi bir araya gelerek doldurmaya çalışıyor. Nasıl ucube bir şey çıkacağını, eskisinden farklı olmayacağını göreceğiz ama şimdiden şunu söyleyebiliriz: Halkın böyle bir talebi yok. Muhalefet gerçekten halkın içinde olsaydı bu gerçeği görürdü.