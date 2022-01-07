Konya Karaman YHT hattı cumartesi günü açılıyor! Mesafe 35 dakikaya düşüyor
Son dakika haberine göre: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak. Projeyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşmüş olacak.
Projeyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşmüş olacak. Bu hat sayesinde Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı da kurulmuş olacak. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergâhında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Erdoğan'ı karşılamak için Konyalıları Meram YHT Garı'na davet etti. Angı açıklamasında "Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan ve hemen bir yıl sonra gerçekleşen 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar olmayı başaran partimiz ile Türkiye'de yeni bir dönem başladı. 19 yıl içerisinde 'yapılamaz' denilen pek çok eseri hayata geçirdik. Hükümetimizin son eseri Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı da bunlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.
ANTALYA'YI İÇ KESİMLERE BAĞLAYACAK DEMİRKAPI TÜNELİ'NDE SONA GELİNDİ
Antalya-Konya arası ulaşımı mevcut güzergâha göre 30 km kısaltacak yol projesi kapsamında inşa edilen Demirkapı Tüneli'nde bugün ışığı görme günü. Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Antalya- Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında inşa edilen Demirkapı Tüneli, 5 kilometre uzunluğunda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla tünelde bugün kazı çalışmaları tamamlanacak. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Toplam uzunluğu 34.2 kilometre olan projede, 28 kilometrelik kesim tamamlandı.
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