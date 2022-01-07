Konya Karaman YHT hattı cumartesi günü açılıyor! Mesafe 35 dakikaya düşüyor

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Erdoğan'ı karşılamak için Konyalıları Meram YHT Garı'na davet etti. Angı açıklamasında "Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan ve hemen bir yıl sonra gerçekleşen 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar olmayı başaran partimiz ile Türkiye'de yeni bir dönem başladı. 19 yıl içerisinde 'yapılamaz' denilen pek çok eseri hayata geçirdik. Hükümetimizin son eseri Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı da bunlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.