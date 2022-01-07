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Karar Resmi Gazete'de: Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Karar Resmi Gazete’de: Mersin ve Ankara’da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak. İşte o bölgeler...

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