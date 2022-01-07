Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye

"KALDIRIM RAMPALARININ ÖNÜNE PARK ETMİŞ ARAÇLARI GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLÜYORUM"



'Bazen, kaldırım rampalarının önüne park etmiş araçları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum' diyen Erdoğan, "Bilhassa alışveriş merkezlerinde, engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine geldiğinizde, size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan biri tarafından işgal edildiğini düşünün bir kere. En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi hissettirmez mi? Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkıdır. Bazen sosyal medyada, engelli kardeşlerimizin AVM'lerde, hep dolu gelen asansörler önünde dakikalarca sıra beklediği görüntülere rastlıyoruz. Bunun ne kadar incitici olduğunu, kendimizi bir kez bile o kişilerin yerine koysak anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.