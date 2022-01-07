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Son dakika | Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı | 7 Ocak Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika | Türkiye’nin koronavirüs tablosu açıklandı | 7 Ocak Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Türkiye'nin 7 Ocak 2022 tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 24 saatte kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti? Vaka rakamları ne kadar oldu? Aşılamada son durum ne? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2022 vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren günlük koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu duyurdu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (7 OCAK 2022)

Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Twitter'dan son verileri duyuran ve vatandaşlara kritik mesajlar veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.

7 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları | Türkiye’nin Kovid-19 tablosu 7 OCAK 2022 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI | TÜRKİYE'NİN KOVİD-19 TABLOSU

6 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

5 OCAK

4 OCAK

3 OCAK

2 OCAK

1 OCAK

31 ARALIK

30 ARALIK

29 ARALIK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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