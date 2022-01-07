Son dakika | Türkiye’nin koronavirüs tablosu açıklandı | 7 Ocak Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

Twitter'dan son verileri duyuran ve vatandaşlara kritik mesajlar veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.