Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı düzenledi

"HER YERDE TÜRK OLDUĞUMUZU HAYKIRACAĞIZ"

Levent Sadık Ahmet de babasının hapse giderken bile, "Ben bir Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suç ise burada bir kez daha tekrar ediyorum; ben bir Türküm ve öyle kalacağım." cümlelerini kullandığını vurguladı.

Babasının sis perdesi henüz kalkmayan bir suikast sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizen Levent Sadık Ahmet, "O gün biz bir söz verdik; bayrak yere düşmez, dava burada bitmez. Biz, Sadık Ahmet'in soyadını taşıyan ailem her zaman ve her koşulda ne pahasına olursa olsun bu soyadını bu şekilde taşıyıp her zaman ve her yerde Türk olduğumuzu haykıracağız." diye konuştu.

İsteklerinin Türk olarak tanınmak olduğunu kaydeden Ahmet, demokrasinin beşiği olarak görülen Yunanistan'ın Türklere karşı hak ihlallerine imza atmaya devam ettiğini söyledi.