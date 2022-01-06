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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron uyarısı! Kalabalık ortamlardan kaçınalım

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Omicron uyarısı! Kalabalık ortamlardan kaçınalım

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Omicron varyantı hakkında uyarı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı açıklaması geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." ifadelerine yer verdi.

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VAKALAR ARTSA DA HASTANEYE YATIŞLARDA ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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3 OCAK

2 OCAK

1 OCAK

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