Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron uyarısı! Kalabalık ortamlardan kaçınalım
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Omicron varyantı hakkında uyarı yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı açıklaması geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." ifadelerine yer verdi.
VAKA TABLOSU AKILLARDA
Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosu açıklandı. 5 Ocak 2022 aşılama, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Omicron varyantında yükseliş var mı? İşte tüm ayrıntılar...
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.
VAKALAR ARTSA DA HASTANEYE YATIŞLARDA ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN COVID-19 TABLOLARI
4 OCAK
3 OCAK
30 ARALIK
29 ARALIK
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...
- TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
- Son günler... 28. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? 2022 polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?
- Enes Kör kimdir, kaç yaşında? Enes Kör olayı nedir? Enes Kör tutuklandı mı?
- EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
- ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar
- Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?
- Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?
- 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!
- MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Omicron kaynaklı vaka artışı sonrası uzaktan eğitim açıklaması!