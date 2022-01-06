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Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?

Kazakistan nüfusu ne kadar? Son günlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen Kazakistan Müslüman mı, dini nedir? Orta Asya ülkesi Kazakistan’da başlayan geniş çaplı protestolar nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edildi. Rusya’nın başını çektiği ülkeler bölgeye asker gönderdi. Peki, Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan dini nedir? İşte ülke hakkında merak edilen bilgiler!

Kazakistan dini nedir, Müslüman mı? Kazakistan nüfusu ne kadar? Hükümetin istifasına yol aça protesto gösterilerinin dalga dalga büyüdüğü Kazakistan'da sular durulmuyor. Silah seslerinin duyulduğu eski başkent Almatı'ya başta Rusya olmak üzere birçok ülke asker gönderdi. Peki, Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı? İşte ülke hakkında detaylar!

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KAZAKİSTAN NÜFUSU NE KADAR?

Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki Türki halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY'un üyesidir.

2.724.900 km² yüzölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkez üssü; Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur.

Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır.

Bağımsızlığın kazanılmasına doğru 1989 yılında 16.464.464 kişi olan ülke nüfusu, 1999 yılına gelindiğinde Slav ve Almanların ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000'e kadar düşmüştür. 2010'da bu sayı 16.500.000'e yükselmiş ve 2020 itibarıyla 19.001.000'e ulaşmıştır.

KAZAKİSTAN DİNİ NEDİR?

Kazakistan vatandaşlarının çoğunluğu, geleneksel olarak nüfusun %63.6'sını oluşturan etnik Kazaklar ile Özbekler, Uygurlar ve Tatarlar Sünniliğin Hanefi mezhebine bağlıdırlar. % 1'den azı Şafilik ve Şiiliğe tabidir. Toplam 2.300 cami vardır, bunların tamamı bir müftünün başkanlık ettiği devlete bağlı Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi'ne bağlıdır. Kurban Bayramı ülkede resmî tatildir.

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