06 Ocak 2022, Perşembe
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Vaka sayıları yüzde 50 arttı! Samsun'da korona için kırmızı alarm! Valilikten son dakika açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Vaka sayıları yüzde 50 arttı! Samsun’da korona için kırmızı alarm! Valilikten son dakika açıklaması

Samsun Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde vaka sayılarında son 10 gündür ciddi bir yükseliş yaşandığı ve vakaların yüzde 50 oranında artış gösterdiği belirtildi. Açıklamada "Aşı hakkımız varsa bunu mutlaka kullanalım, aşımızı ertelemeyelim." ifadelerine yer verildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte vaka sayılarının arttığını belirterek, "Lütfen koronayla mücadelede eski ayarlarımıza dönelim. Maske, mesafe önlemlerine riayet edelim, aşı hakkımız varsa bunu mutlaka kullanalım, aşımızı ertelemeyelim." ifadelerini kullandı.

VAKALAR YÜZDE 50 ARTTI

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin son durumu ve ildeki vakaların seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kentte son günlerde pandemi rakamlarında, görmek istemedikleri bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Dağlı, "18-24 Aralık haftası verilerinde kısmi bir gerileme gösteren vaka sayımız, son 10 gün itibariyle yeniden bir yükseliş içine girdi ve ilimizde maalesef vaka sayımız yüzde 50 oranında, hızlı bir artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde görülen Omicron varyantının etkileri, henüz şehrimizde görülmeden ortaya çıkan bu ani artış bizi endişelendiriyor ama bu durum sadece bizi endişelendirmemeli. Hepimiz, yeni varyantın etkileri ilimizde ortaya çıkmadan, bu olumsuz tablodan kurtulmanın yollarını aramalı ve koronanın bizi bunalttığı, ölümleri arttırdığı günleri hatırlayarak, Omicron'u yenmek için eski ayarlarımıza, önlemlere daha sıkı uyum sağladığımız günlere geri dönmeliyiz. Çene altı maske kullanmaktan vazgeçmeli, kalabalık yerlerden olabildiğince uzaklaşmalı, bu ortamlarda bulunmamız gerekiyorsa kesinlikle maskeli olmalı ve hepsinden de önemlisi mutlaka ve mutlaka aşımızı yaptırmalıyız."

TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Devletin salgınla mücadelede her türlü imkanı sağladığını vurgulayan Dağlı, "Son günlerde Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemeyle, bir önceki aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlarımıza da hatırlatma dozlarını yaptırma hakkı verildi. Yerli aşımız Turkovac'ın ilimize gelmesine sayılı günler kaldı. Elimizde bu kadar güçlü silah varken bu mücadeleyi kaybetmemeli, ilimizi koronadan korumalı, onca zorluğun ardından, yerli aşımızı da ürettiğimiz bir ortamda vaka sayımızın artmasına, yeni can kayıpları yaşamamıza izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Dağlı, "Lütfen koronayla mücadelede eski ayarlarımıza dönelim. Maske, mesafe önlemlerine riayet edelim, aşı hakkımız varsa bunu mutlaka kullanalım, aşımızı ertelemeyelim. Şehrimize doğru gelen yeni varyant, etkisini göstermeden, önlemimizi alalım. Omicron'a şehrimizi teslim etmeyelim." ifadelerine yer verdi.

COVID-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

VAKA SAYISI 70 BİN SINIRINDA

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.'' ifadelerini kullandı.

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