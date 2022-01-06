Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler” haberi hakkında açıklama

"ÇOCUKLARIMIZIN KİMLİKLERİNİN GİZLİ TUTULMASI HASSAS OLDUĞUMUZ BİR KONU"



Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında "Devlet koruması altındaki çocuklarımız, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur. Güvenlik riski olmayan çocuklarımızın ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı unutulmamalıdır. Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz" denildi.

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