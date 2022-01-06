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Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!

Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? Dünya sahnesine çıkan TOGG ile yeniden gündeme gelen TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi nasıl? ABD’deki fuarda gözyaşlarını tutamayan Karakaş’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Mehmet Gürcan Karakaş Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de CEO olarak görev alıyor. İşte; Gürcan Karakaş kimdir sorusunun cevabı!

Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Gürcan Karakaş kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ilk defa ABD'de tanıtıldı. TOGG'un tanıtımında gözyaşlarını tutamayan Mehmet Gürcan Karakaş'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?

GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Gürcan Karakaş 1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. Daha sonra Almanya'ya göç eden Gürcan Karakaş ilk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi ise Türkiye'ye dönerek Ankara'da tamamladı.

Mehmet Gürcan Karakaş üniversite eğitimini de Türkiye'de tamamladı. Karakaş 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Karakaş ODTÜ'den mezun olmasıyla Aselsan'da çalışmaya başladı.

Almanya'nın önde gelen teknoloji firmalarından Bosch'ta görev alan Gürcan Karakaş 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı.

2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Mehmet Gürcan Karakaş Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de CEO olarak görev alıyor.

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