06 Ocak 2022, Perşembe
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Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, “Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay vermesini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

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