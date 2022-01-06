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Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı

ABD’nin Philadelphia kentindeki yangın hakkında açıklama yapan Türkiye, "ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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