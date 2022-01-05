Türkiye dünyanın yardımına koştu! 160 ülkeye Kovid-19 desteği
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Kovid-19 salgın döneminde küresel dayanışma örneği gösterilerek, 160 ülkeye tıbbi ekipman desteğinde bulunuldu. Aralarında ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve İtalya'nın bulunduğu 131 ülkeye ayni yardım yapıldı, 11 ülkeye de aşı hibesi verildi.
Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren ülkenin ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra küresel sağlığa katkıda bulunmak üzere birçok ülkeye yardım eli uzatıldı.
Bu kapsamda Bakanlık öncülüğünde 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine tıbbi ekipman ve ayni yardımlarla destek verildi.
Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Türk Kızılay ve dernekler aracılığıyla aralarında ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya, Norveç, Nijerya, Meksika ve Somali'nin bulunduğu 131 ülkeye de ayni yardım yapıldı.
Bakanlık tarafından, salgın sürecinde destek verilen uluslararası kuruluşlar ise şöyle:
"Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Karayip Topluluğu (CARICOM), Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA), NATO, İslam Kalkınma Bankası, Doğu Afrika'da 8 ülkenin meydana getirdiği Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), PAF, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNWRA), Afrika Birliği ve Dünya Bankası."
Bu yardımlar, tıbbi malzeme ve cihaz hibesi (koruyucu ekipmanı tanı kiti, ilaç, solunum cihazı) nakdi yardım ile satın alma/ihracat izni şeklinde gerçekleştirildi.
Hibeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inşası Türkiye tarafından üstlenilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Kasım 2020'de açılan 100 yataklı salgın hastanesi yer alıyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'ta da Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 21 Nisan 2021'de açılışı yapılarak, sağlık hizmeti sunmaya başladı.
TURKOVAC AŞISININ FAZ3 ÇALIŞMALARI
Bakanlık ayrıca milli aşı TURKOVAC'ın Faz3 çalışmalarını yapmak üzere 9 ülke ile görüşmelerini sürdürüyor.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, aşı kartlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin 50 ülkeyle iş birliği çalışmaları yürütüyor.
Bu ülkelerden 17'si ile olan süreç tamamlanırken, 33 ülkeyle de aşı kartlarının karşılıklı tanınması çalışmaları devam ediyor.
AŞI HİBELERİ
Bakanlık, Kovid-19 sürecinde 11 ülkeye de aşı hibesinde bulundu.
Buna göre, KKTC'ye 543 bin 330 doz, Kırgız Cumhuriyetine 160 bin 800 doz, Özbekistan'a 200 bin doz, Libya ve Türkmenistan'a 150 biner doz, Karadağ'a 100 bin doz, Moldova'ya 70 bin doz, Senegal ve Tunus'a 50 biner doz, Bosna Hersek'e 40 bin doz, Kuzey Makedonya'ya 30 bin doz aşı hibe edildi.
Aşı talep eden diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Arnavutluk, Kosova, Suriye, Filistin, Moritanya, Maldivler, Namibya, Moğolistan, Gürcistan, Lesoto, Irak (IKBY), Nepal, Madagaskar."
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