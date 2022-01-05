Türkiye dünyanın yardımına koştu! 160 ülkeye Kovid-19 desteği

AŞI HİBELERİ

Bakanlık, Kovid-19 sürecinde 11 ülkeye de aşı hibesinde bulundu.

Buna göre, KKTC'ye 543 bin 330 doz, Kırgız Cumhuriyetine 160 bin 800 doz, Özbekistan'a 200 bin doz, Libya ve Türkmenistan'a 150 biner doz, Karadağ'a 100 bin doz, Moldova'ya 70 bin doz, Senegal ve Tunus'a 50 biner doz, Bosna Hersek'e 40 bin doz, Kuzey Makedonya'ya 30 bin doz aşı hibe edildi.

Aşı talep eden diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Arnavutluk, Kosova, Suriye, Filistin, Moritanya, Maldivler, Namibya, Moğolistan, Gürcistan, Lesoto, Irak (IKBY), Nepal, Madagaskar."