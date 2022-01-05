Son dakika: Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Gündem: Omicron! Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi?
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Bilim Kurulu Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi.
Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor.
Son olarak BioNTech olanlar için 3. doz, SinoVac olanlar için ise 5. doz aşı kararı veren Bilim Kurulu'da omicron varyantının ele alınması ön görülüyor.
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TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUN!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
3 OCAK KOVİD-19 TABLOSU
2 OCAK KOVİD-19 TABLOSU
1 OCAK KOVİD-19 TABLOSU
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