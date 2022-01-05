Son dakika: Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Gündem: Omicron! Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi?

Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor.

Son olarak BioNTech olanlar için 3. doz, SinoVac olanlar için ise 5. doz aşı kararı veren Bilim Kurulu'da omicron varyantının ele alınması ön görülüyor.