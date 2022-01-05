05 Ocak 2022, Çarşamba
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Omicron’un belirtileri neler? İşte Omicron’da en çok görülen 8 semptom! En yaygın belirtisi…
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Omicron gündemi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle bugün toplanacak. Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak. İlk ortaya çıktığında endişe yaratan Omicron varyantının yayılma hızının yüksek olduğunu ancak Delta varyantına göre daha hafif geçen bir hastalığa neden oluyor. Peki Omicron'un belirtileri neler?