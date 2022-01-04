SON DAKİKA: Koronavirüs vaka ve vefat tablosu açıklandı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş mesajlar (4 Ocak 2022)
Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vefat-vaka-aşılama tablosunu duyurdu. Son 24 saatteTürkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi Covid-19'dan vefat etti? Omicron varyantı vaka rakamlarına yansıdı mı? İşte son dakika haberimizin detayları...
SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosu açıklandı. 4 Ocak 2022 aşılama, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Omicron varyantında yükseliş var mı? İşte tüm ayrıntılar...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUN!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.
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