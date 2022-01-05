Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Ziyaret, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Edinilen bilgiye göre, görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardığı bilgiler ise şöyle:
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 11,30 civarında AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldi. Vekillerden illerinde yürütülen çalışmalara dair bilgi alan Başkan Erdoğan, 2023 yılında izlenecek yol haritasına dairde görüşmeler yapılıyor.
Başkan Erdoğan bu toplantının ardından AK Parti merkezinden ayrılarak saat 14 sıralarında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
İki lider 2022 yılının ilk görüşmesini yapacak. Gündemlerinde sıcak siyasetin başlıkları olacak. Bundan sonra Cumhur İttifakı nasıl bir yol haritası izleyecek bunu da bugünkü görüşmede ele alınması bekleniyor."
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