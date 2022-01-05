Okullar kapanacak mı? 2022’de ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaret ve il eğitim değerlendirme toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'daki programlarına Vali Abdullah Erin ziyaretiyle başlayan Bakan Özer, aynı yerde düzenlenen ve il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak. Toplantının ardından çeşitli okulları ziyaret edecek olan Bakan Özer akşam saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelecek. Valilik ziyaretince açıklama yapan Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanma durumu ile okullardaki eğitim durumu hakkında bilgi verdi.

"Okullarımızda alarm vereceğimiz bir durum yok"

Korona virüs nedeniyle okullarda ek önlem alınacak bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş olan öğretmen oranı yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş olan öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalık geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5'ler civarındadır.