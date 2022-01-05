Okullar kapanacak mı? 2022’de ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
Okullar kapanacak mı? Koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla birlikte gözler okullardaki duruma çevrildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin kaldırılabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmaya başlandı. Sosyal medyada bu konuyla ilgili spekülasyonlar hız kazanırken, okullar kapanacak mı sorusuna en net yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapatılması hakkında açıklamada bulundu. İşte; yüz yüze eğitimle ilgili alınan son karar!
Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitimle ilgili son durum gündemde araştırılıyor. Koronavirüs vakaları günde 50 bini aştı. Hastalık nedeniyle birçok kişi karantinaya girerken, İstanbul'da vaka sayılarının yükseldiği görüldü. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde okullar kapanacak mı sorusu gündemde geldi. Okulların kapanıp kapanmayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler için beklenen açıklama geldi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısına katılmak ve çeşitli okul ziyaretleri gerçekleştirmek için Şanlıurfa'ya geldi. Valilik ziyaretince açıklamada bulunan Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıklayarak okullarda alarm verilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaret ve il eğitim değerlendirme toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'daki programlarına Vali Abdullah Erin ziyaretiyle başlayan Bakan Özer, aynı yerde düzenlenen ve il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak. Toplantının ardından çeşitli okulları ziyaret edecek olan Bakan Özer akşam saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelecek. Valilik ziyaretince açıklama yapan Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanma durumu ile okullardaki eğitim durumu hakkında bilgi verdi.
"Okullarımızda alarm vereceğimiz bir durum yok"
Korona virüs nedeniyle okullarda ek önlem alınacak bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş olan öğretmen oranı yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş olan öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalık geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5'ler civarındadır.
Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız şu anda Türkiye'de yüzde 94'ler civarındadır. 3 doz ve 4 düz aşı olan öğretmen oranımız da her geçen gün yükselmekte. 3'üncü doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise bu gün itibariyle yüzde 40.1. Süreç yaklaşık 4 buçuk aydır Sağlık Bakanlığımızla ve Sağlık Kurulumuzla koordineli ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.
Omicron dalgasını yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Özer, "Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemler alacağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılanma oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre daha fazla riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra zaten yarıyıl tatiline gireceğiz. Yarıyıl tatiline gidene kadar inşallah süreci başarılı bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
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