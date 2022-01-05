05 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu | Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşu | Başkan Erdoğan’dan önemli mesaj

Son dakika haberi... Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

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