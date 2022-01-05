Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
Karantina süresi kaç gün oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı karantina süresi bulunuyor. Son yapılan Bilim Kurulu toplantısında kovid-19 karantina süresinin düzenlendiği belirtildi. İşte, Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karantina süresi nedir? Kovid-19 pandemisinde temaslı veya pozitif kişileirn bulaşa sebebiyet vermemesi adına belirli süre kendini karantinaya almasını ifade ediyor. Bu süre genel olarka 14 olarak bilinse de aşılı ve aşısız kişilerde değişiklik gösterebilir. İşte, karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?
Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs salgının artması sonucu son değerlendirmeler Bilim Kurulunda yapıldı. Toplantının ardından karantina süreci değişikliği gündeme geldi .Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.''
KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜ?
Yakın temaslıların ve COVID-19 hastalarının karantina ve izolasyon süreleri aşılı olma veya aşılı olmama durumuna göre değişkenlik göstermekte olup ayrıntılı olarak "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde yer almaktadır. Karantina süresinin 10-14 gün arasında uygulandığı biliniyor.
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