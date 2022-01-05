Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karantina süresi nedir? Kovid-19 pandemisinde temaslı veya pozitif kişileirn bulaşa sebebiyet vermemesi adına belirli süre kendini karantinaya almasını ifade ediyor. Bu süre genel olarka 14 olarak bilinse de aşılı ve aşısız kişilerde değişiklik gösterebilir. İşte, karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs salgının artması sonucu son değerlendirmeler Bilim Kurulunda yapıldı. Toplantının ardından karantina süreci değişikliği gündeme geldi .Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: