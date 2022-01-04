e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemize ile birlikte en çok merak edilen konular arasında bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları yer aldı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB ASAL'dan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma 2022 yılının Ocak ayında açıklanacağı bildirildi. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar: