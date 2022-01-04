e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 yılı içerisinde bedelli olarak silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, heyecan içinde sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. MSB ASAL tarafından kura ve sınıflandırma sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...
e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemize ile birlikte en çok merak edilen konular arasında bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları yer aldı. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB ASAL'dan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma 2022 yılının Ocak ayında açıklanacağı bildirildi. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar:
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,
2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,
3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,
4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,
5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,
6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,
7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,
8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,
9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ
1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;
a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,
d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ
Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği'nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmadığından birliklerine geç katılanlar terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.
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