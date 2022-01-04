Gözler MSB’de! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli sınıflandırma sonucu açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 yılı bedelli er alımları için her yıl başvuru alınıyor. 2022 yılı içerisinde bedelli er olarak askerlik vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 01 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra sınıflandırma sonuçlarında. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli sınıflandırma sonucu açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuruda, kura çekimi ve sınıflandırma işlemlerinin 2022 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirilmişti. Bu ay içerisinde açıklanacak olan bedelli askerlik yerlerinin kesin olarak hangi tarihte duyurulacağı henüz bilinmiyor.

İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar: