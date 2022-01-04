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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 50’ye dayandı

2022 senesinin ilk günlerinde İstanbul'a su temin eden barajların doluluk oranı % 48.72 düzeyinde devam ediyor. Bu doluluk oranı 19.91 düzeyiyle son 10 senenin en düşük doluluk miktarının görüldüğü 2021 senesi sona erdi. Gelecek aylarda öngörülen yağışlarla bu düzeyin % 80 düzeylerine ulaşması tahmin ediliyor.

Megakent İstanbul'da son 10 senedir yaşanan kuraklık problemi, baraj doluluk oranlarına yansıdı.

NEREDEYSE YARISI DOLDU

Ancak son haftalardaki yağışlarla beraber 2022 senesinin ilk haftasında barajlardaki doluluk % 48.72 düzeyine ulaşarak yüzleri güldürdü.

10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ 2021'DE

Doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. Son 10 yılda yüzde 19.91 oranıyla en düşük seviye 2021 yılının Ocak ayında yaşanırken, 81.87 oranıyla en yüksek seviye 2019 yılının Ocak ayında görüldü.

Bu oran 2022 yılının ilk haftasında yüzde 48.72 seviyesine gözlemlenirken son 10 yılın en düşük doluluk oranı görülen 2021 yılı Ocak ayını geride bıraktı. Gelecek aylarda İstanbul'da beklenen yağışlarla bu seviyenin ilkbaharda yüzde 80.00 seviyelerine ulaşması bekleniyor.



İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul barajlarında doluluk oranı ise şöyle; Istrancalar'da yüzde 38.3 Terkos'ta yüzde 42.87 Sazlıdere'de yüzde 21.88 Alibey'de yüzde 27.82 Büyükçekmece'de yüzde 41.49 Ömerli'de yüzde 77.38 Darlık'ta yüzde 47.46 Elmalı'da yüzde 69.92 Kazandere'de yüzde 47.5 Pabuçdere'de yüzde 21.24 olarak kaydedildi.

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