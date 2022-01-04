İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 50’ye dayandı





İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul barajlarında doluluk oranı ise şöyle; Istrancalar'da yüzde 38.3 Terkos'ta yüzde 42.87 Sazlıdere'de yüzde 21.88 Alibey'de yüzde 27.82 Büyükçekmece'de yüzde 41.49 Ömerli'de yüzde 77.38 Darlık'ta yüzde 47.46 Elmalı'da yüzde 69.92 Kazandere'de yüzde 47.5 Pabuçdere'de yüzde 21.24 olarak kaydedildi.