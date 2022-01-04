CHP’li Mehmet Aşık’ın uyuşturucuyla yakalanan oğulları Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık tutuklandı

CHP'YE AİT MİNİBÜSTE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR



Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU SATMAK VE BULUNDURMAKTAN SUÇ KAYITLARI VAR



Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu öğrenildi.