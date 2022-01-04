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1140 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı 2021 yılında düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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1140 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı 2021 yılında düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken, 19 bin 162 şehir, 124 bin 519 operasyonun düzenlendiği belirtildi.

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