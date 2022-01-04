Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı! Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.

Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

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