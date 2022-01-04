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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı! Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı! Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Saadet Partisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Saadet Partisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.

Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

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