Ümraniye'de AK Partili siyasetçiyi darp eden CHP'li Tuncay Doğan için hesap vakti
Son dakika haberine göre: CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyesi bir grup, Kanal İstanbul projesi aleyhine hazırladıkları broşürleri yolda dağıttı. AK Parti'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı, broşür almak istemeyince CHP'li grup tepki gösterdi. Dahası, teşkilat üyesi Tuncay Doğan, 66 yaşındaki adamı darp edip yere düşürdü. Bakırcı'nın Tuncay Doğan tarafından darp edilmesine ilişkin yargılamaya başlandı. Tartışmaya karışan isimler olayı inkar ederken, yaşlı adamı darp eden teşkilat üyesi ise bilirkişi raporuna rağmen ilginç bir savunmaya imza attı. CHP'li Doğan'ın Bakırcı'nın üzerine doğru koşup sert bir şekilde ittiği, bunun üzerine Bakırcı'nın düştüğünü ortaya koyan bilirkişi raporunu reddeden sanık özrü kabahatinden büyük bir savunmayla, "Yanıma yaklaşarak burnumun dibine kadar girdi. Ben de kendisini uzaklaştırmak için elimde göğsüne doğru dokundum. Kendisi yere düştü" dedi.
Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyeleri partilerinin hazırladığı Kanal İstanbul projesin yapılmaması gerektiğine ilişkin broşürleri dağıtmak üzere stand açtı. CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker ve annesi ile aynı teşkilatta görev yapan Tuncay Doğan dağıttıkları broşürleri yoldan geçen AK Parti'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı'ya (66) vermek istedi.
Broşürü istemeyen Bakırcı'ya CHP'li isimler tepki gösterdi çıkan tartışmada yaşlı adam darp edilerek yere düşürüldü. Ak Partili siyasetçi İmdat Bakırcı'nın omzunda kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi. Savcılık, broşürün İmdat Bakırcı'ya da verilmek istendiğinde almaması üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığını, Tuncay Doğan'ın Bakırcı'yı iterek yere düşürdüğünü belirledi. CHP'li Doğan hakkında 'kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN İNKAR
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan CHP Ümraniye Teşkilatı üyesi Tuncay Doğan, olay günü teşkilattaki isimlerle birlikte broşür dağıttığını söyledi. Teşkilat Başkanı Serpil Şeker'in İmdat Bakırcı'ya broşür vermek isterken Bakırcı'nın küfrettiğini iddia etti. Olayın uzamaması için yanlarına gittiğini belirten Doğan, "Yanıma yaklaşarak burnumun dibine kadar girdi.
Ben de kendisini uzaklaştırmak için elimde göğsüne doğru dokundum. Kendisi yere düştü" dedi. Doğan'ın Bakırcı'nın üzerine doğru koşup sert bir şekilde ittiği, bunun üzerine Bakırcı'nın düştüğü ve çevredekilerin yardımıyla yerden kalktığını ortaya koyan bilirkişi raporunu ise reddetti.
TANIKLARDAN SANIKLA BENZER BEYANLAR
Duruşmada tanık olarak dinlenilen CHP Ümraniye Teşkilat Başkanı Serpil Şeker de tıpkı teşkilat üyesi sanık Tuncay Doğan'a benzer bir ifade verdi. Yaşlı adamın alkollü olduğunu ve olayı onun başlattığını öne sürerek, "Arkadaşım müştekiyi uzaklaştırmak için elini uzattı ve o yere düştü" dedi. Serpil Şeker'in eşi de benzer beyanda bulundu. "Müştekiyi uzaklaştırmak, arasını açmak için refleks olarak elini uzattı. Kendini toparlayamayıp düştü" diye ekledi. Mahkeme müşteki İmdat Bakırcı'nın beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?
- Okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime mi geçecek? MEB'den uzaktan eğitim açıklaması...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor?
- Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? 2022 Ocak ayı kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama yöntemi...
- Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı ve biyografisi...
- %21.91 artışla 10.099 TL olacak! Zam sonrasında kıdem tazminatında artış! Tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş...
- Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şuan nerededir?
- Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Erzurum, Sivas, Erzincan, Van Valilik açıklamaları...
- Emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?
- Emekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...
- Kabine Toplantısı son kararlar! Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması geri gelir mi? Kafe, spor salonu, lokantalar...
- 4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...