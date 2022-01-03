Terörist rolü Vedat Gümüşgöz kabusu oldu! Hatıra diye paylaştı başına gelmeyen kalmadı
Son dakika haberine göre: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve kuryelik yaparak geçimini sağlayan Vedat Gümüşgöz'ün hayatı, 5 yıl önce 'terörist' rolünde figüranlık yaptığı filmin setinde çektirdiği hatıra fotoğrafı yüzünden altüst oldu. Gümüşgöz, kurye olarak işe girdiği iki işyerinden de o fotoğraf yüzünden kovuldu.
Aslen Erzurumlu olan Gümüşgöz, bundan 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüran olarak rol aldı. Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir teröristi canlandıran Gümüşgöz, film çekimleri sırasında set arkadaşlarıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı çekirdi. Üzerinde ise rol gereği giydiği terörist kıyafetleri vardı.
Gümüşgöz, o fotoğraf karesini bir süre önce sosyal medya hesabından "Film setinden bir kare" notuyla paylaştı. İddiaya göre Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., o fotoğrafı kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz'ün işine son verdi. 'Terörist' damgası yiyen Gümüşgöz, fotoğrafın film setinde çekildiğini söylese de derdini kimseye anlatamadı. İşinden olan Gümüşgöz, bir süre sonra başka bir firmada yine kurye olarak işe başladı. Ancak kabus yine peşini bırakmadı. Başına bela olan o fotoğrafı, yeni işe başladığı firmanın yetkilileri görünce Gümüşgöz, ikinci kez işten kovuldu. Bunun üzerine Vedat Gümüşgöz, soluğu savcılıkta aldı.
ŞİKÂYETÇİ OLDU
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gümüşgöz, işinden çıkarılmasına sebep olan iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Gümüşgöz dilekçesinde, "Şüpheli Murat K., Mustafa Oğuz D. ve Yunus O. hakkımda şikayette bulunup ifade vermiş fakat ilgili ekiplerin yapılan incelemesi sonucu, sinema filminde rol aldığım ve rol gereği terörist kılığına girdiğim anlaşılmış, masumiyetim kanıtlanmıştır. Şüpheliler ikinci kez işten çıkarılmama neden oldu. Başka işe girdiğim taktirde tekrar işten atılmam için asılsız iftiralarına devam edeceklerini düşünüyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.
'HATIRA DİYE PAYLAŞTIM, KABUSUM OLDU'
Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Vedat Gümüşgöz: "Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. Sete giderken rolümü bile bilmiyordum. 'Teröristi oynayacaksın' dediler, kostüm verdiler. Kostümü giydim, bir iki sahnede göründüm daha sonra işim bitti. Sette de bir hatıra fotoğrafı çektirmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye 'Film setinden bir kare' notuyla paylaştım. İş arkadaşım art niyetle yazdığım yazıyı silip sadece fotoğrafı kullanarak müdürlerimize şikayet etmiş. Ben daha ne oluyor diyemeden işten atıldım. Yeni işe girdim, o kişi fotoğrafımı alıp yeni işimdeki birine atmış. O da müdürlere göndermiş. Pandemi döneminde zar zor bulduğum ikinci işimden de haksız yere kovuldum. 6 kardeşiz, annem babam çok yaşlı. Aileme bakmak zorundayım ama ekmeğimle oynuyorlar. Ben vatanını, bayrağını çok sevem, haram yemeyen vergisini ödeyen bir insanım. Bana neden böyle yapılıyor, hayatım karardı."
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