CHP Ümraniye teşkilatından görülmemiş eziyet! Broşürü almayan vatandaşa dayak

BROŞÜR İSTEMEDİ DARP EDİLDİ

Yaşadığı olayın ardından önce eve ardından dayanılmaz ağrılarla hastaneye giden Ak Partili siyasetçi İmdat Bakırcı'nın omzunda kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi. Bakırcı emniyete giderek şikayetçi oldu. Yolda yürürken bir kadının kendisine broşür vermek istediğini, broşürün ne olduğunu bilmediğini ancak üzerinde CHP logosunu gördüğü ve almayacağını söylediğini anlattı.

Daha sonra kalabalık bir grubun kendisine ısrarda bulunduğunu ifade eden Bakırcı, siyasi görüşlerini anlatınca tepki gördüğünü belirtti. Tam arkasına döndüğünde kendisine vurduklarını ve yere düştüğünü söyleyen Bakırcı, ayağa kalkıp baktığında erkek bir şahsı gördüğünü kaydetti. Çevredekilerin "yaşlı adama neden vuruyorsunuz" diyerek kendisine yardım ettiğini söyleyen Bakırcı, kendisini darp eden kişiden şikayetçi oldu.