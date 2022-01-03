03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı. Başkan Erdoğan, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA