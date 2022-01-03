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Sahil Güvenlik Komutanlığından "Kardak gerginliği" iddiasına flaş yanıt

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Sahil Güvenlik Komutanlığından Kardak gerginliği iddiasına flaş yanıt

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sözcü'de yer alan 'Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerginliği' ve 'Yılın son günü Kardak'ta gerginlik yarattılar' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır" açıklamasını yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde ''Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerginliği' ve 'Yılın son günü Kardak'ta gerginlik yarattılar' başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

"GERÇEKLERDEN TAMAMEN UZAK VE UYDURMADIR"

Muhalif SÖZCÜ'de yer alan sözkonusu haberde, 'Muğla ili Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları'nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı' şeklinde bazı ifadelerin yer aldığı, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayımladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir.

Yayınlanan bahse konu haberde yer alan görüntülerden de anlaşılacağı gibi, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe yönelik haber, gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır."

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