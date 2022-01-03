Sahil Güvenlik Komutanlığından "Kardak gerginliği" iddiasına flaş yanıt

"GERÇEKLERDEN TAMAMEN UZAK VE UYDURMADIR"

Muhalif SÖZCÜ'de yer alan sözkonusu haberde, 'Muğla ili Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları'nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı' şeklinde bazı ifadelerin yer aldığı, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayımladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: