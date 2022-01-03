Tunceli Valiliğinden SON DAKİKA kararı! 4 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

SON DAKİKA HABERLERİ: Valilikten yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.