Tunceli Valiliğinden SON DAKİKA kararı! 4 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında kentteki 4 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. Karara dair bilgilendirme Tunceli Valiliğinden geldi. İşte son dakika haberimizin detayları...
SON DAKİKA HABERLERİ: Valilikten yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.
Kentteki bazı alanların güvenlik bölgesi ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli'de 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 29.12.2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hozat-Ali Boğazı, Hozat-Kıran Deresi, Ovacık-Eğerci ve Ovacık-Karadere bölgelerinde 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır."
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