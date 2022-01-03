Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." açıklamasında bulundu. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? İŞTE BAŞVURU DETAYLARI...

Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." açıklamasında bulundu. Başvuru şartları için gelecek açıklamalar ise açıklandığı anda haberimizde yer alacak.