Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşlara doğalgaz faturası için destek ödemelerinin verileceğini duyurdu. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." açıklamasında bulundu. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? İŞTE BAŞVURU DETAYLARI...
Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." açıklamasında bulundu. Başvuru şartları için gelecek açıklamalar ise açıklandığı anda haberimizde yer alacak.
AÇIKLAMANIN DETAYLARI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memura ve emekliye bir dizi müjde açıklarken, KOSGEB desteklerinin genişletileceğini, ve kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı da yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
KOSGEP destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir Destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.
Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...
- Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? Eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük çocuk...
- Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...
- Okullar kapanıyor mu son dakika? Okullar uzaktan eğitime mi geçiyor? İlkokul, ortaokul, liseler için karar...
- Emeklinin kazanç tablosu netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emekli için yeni rakamlar! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?
- Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...
- 3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...
- Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
- JTI sigara zammı var mı? 2022 Ocak'ta Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatına zam gelecek mi?
- Kalp Yarası bugün var mı yok mu? ATV yayın akışı 3 Ocak Kalp Yarası neden yok?
- Üç Kuruş neden yok? 3 Ocak Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?