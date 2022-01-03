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Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...

Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşlara doğalgaz faturası için destek ödemelerinin verileceğini duyurdu. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...

Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." açıklamasında bulundu. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz fatura desteği ne zaman, kimlere verilecek? İşte başvuru detayları...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? İŞTE BAŞVURU DETAYLARI...

Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." açıklamasında bulundu. Başvuru şartları için gelecek açıklamalar ise açıklandığı anda haberimizde yer alacak.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memura ve emekliye bir dizi müjde açıklarken, KOSGEB desteklerinin genişletileceğini, ve kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı da yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

KOSGEP destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir Destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.

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