Öğrenci ve öğretmenler için destek paketi! MEB resmen açıkladı

YKS'YE YÖNELİK 1750 ÇALIŞMA SORUSU

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için Tekrar Testlerinin 8'incisi de yardımcı kaynak destek paketinde yerini aldı. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan 8. Tekrar Testlerinde 750 soru bulunuyor. 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik hazırlanan kaynak setindeki 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1750 soru bulunuyor. Ayrıca 4250 sorudan oluşan çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez elektronik ortamda yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.